وزير الخارجية البولندي يرحب بالتزام ألمانيا بالإنفاق الدفاعي

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رحب وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الأربعاء، بالتزام ألمانيا بالإنفاق الدفاعي، في خطاب مهم بشأن السياسة الخارجية أمام البرلمان البولندي.

وقال سيكورسكي في وارسو: "طالما كانت ألمانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإنني أخشى بقدر أكبر من عزوف ألمانيا عن التسلح أكثر من خوفي من الجيش الألماني".

وأشاد وزير الخارجية البولندي، بحزمة تم تمريرها الشهر الماضي في البرلمان الألماني، والتي عدّلت من الحدود الدستورية للاقتراض الحكومي لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأكد سيكورسكي، أن بولندا تراقب عن كثب التحوّل في السياسة الأمنية للإدارة الألمانية المقبلة.