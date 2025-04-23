ماذا على جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني؟

تنعقد، ظهر اليوم الأربعاء، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- انقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

ويلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في الجلسة الافتتاحية للدورة كلمة سياسية شاملة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتناقش دورة المجلس المركزي، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب إبادة جماعية إسرائيلية، وبحث آلية إدارة شئون قطاع غزة، وما يجري من محاولات تهجير قسري، بجانب الحصار، والضم، والتجويع، والاستعمار، والاستيلاء على الأراضي.

كما ستناقش الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".

ويتضمن جدول أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، وما يستجد من أعمال.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة، بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداد، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.

وفي عام 2022، انعقدت الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية"، وانبثق عنها انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.