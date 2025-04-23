أول تعليق من عمر مرموش بعد فوز السيتي على أستون فيلا بالبريميرليج

ساهم الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، في فوز فريقه على أستون فيلا باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، ونجح عمر مرموش في صناعة الهدف الأول للسيتي والذي سجله بيرناردو سيلفا، قبل أن يتعادل ماركوس راشفورد لـ أستون فيلا، ويحرز ماتيوس نونيز هدف الفوز للسيتي في الوقت القاتل من المباراة بالدقيقة 90+4.

ونشر مرموش صورة له من اللقاء، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «نحن لا نتوقف أبدًا».