- لا ألوم الأطباء على الهجرة.. واختلف مع تشجيع سفرهم المواطن المصري أولى



علقت الإعلامية لميس الحديدي، على ظاهرة هجرة الكوادر الطبية للعمل في الخارج.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء : «أنا استمعت لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أننا نشجع الناس على إيجاد فرص عمل في الخارج، ممكن؛ لكن المواطن المصري أولى».

وأضافت: «عفوًا، أنا اختلف مع السيد رئيس الوزراء، نشجع الناس، نعم، لكني أريد أن أشجعهم على البقاء داخل مصر والعمل في مصر، أريد تشجيع العناصر الأفضل على البقاء ليعالجوني.. وأنا مين يعالجني؟».

وتساءلت بقلق: «هل الأفضل سيغادر إلى الخارج والأسوأ سيبقى هنا؟ أنا لا أريد ذلك»، رافضة بدورها فكرة الاعتماد على الخريجين الجدد الذين سيحتاجون وقتا لاكتساب الخبرة، قائلة: «وننتظر حتى تُخرّج لنا الجامعات 29 ألفا لا أعلم خلال كام سنة ليأتوا ويتعلموا فينا من أول وجديد؟ لأ».

ودعت إلى ضرورة تحسين بيئة العمل وتقديم حوافز مادية أفضل للاحتفاظ بالكفاءات، معقبة: «أنا بحاجة لتحسين ظروف العمل ومنحه راتبا أكبر وأشجعه على البقاء.. لابد أن تضع الموازنة على رأس أولوياتها المعلم والطبيب والممرض؛ هؤلاء الثلاثة مهمون جدًا».

وتابعت «أنا لا ألوم الطبيب أو الممرض والممرضة الذين يسافرون بحثا عن الرزق، خاصة وأن الظروف في مصر صعبة».

واختتمت «الطبيب بالتأكيد أريده أن يبقى، والممرض أريده أن يبقى، والمعلم أريده أن يبقى.. أرجو أن يكون هذا هو الاتجاه الأساسي، لن نمنع أحدًا من السفر؛ لكن بقاءهم هو الأهم والأنفع للناس».