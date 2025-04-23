ترامب يهاجم زيلينسكي ويتهمه بالإدلاء بتصريحات تحريضية حول القرم

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقوله إن أوكرانيا لن تعترف بسيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم.

ووصف ترامب ذلك بأنه «تصريح تحريضي» سيصعّب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، بحسب وكالة فرانس برس.

وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «هذا التصريح مضر للغاية بمفاوضات السلام مع روسيا».

وأضاف أن شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، فُقدت منذ سنوات وليست حتى موضع نقاش.

ونشر ترامب منشوراً طويلاً شديد اللهجة على «تروث سوشيال»، كرر فيه أن زيلينسكي ليس لديه أوراق في يده، متهمًا إياه بـ«إطالة أمد المجازر» لأنه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها العام 2014، وفق شبكة العربية.

وكان ترامب قد حذّر مؤخرًا من أن واشنطن قد تنسحب إذا لم يتم إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق قريباً. وزاد ترامب من الضغط يوم الأحد عندما قال إنه يأمل في أن تتوصل موسكو وكييف إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وكشفت وسائل إعلام هذا الأسبوع، عن تفاصيل اقتراح أمريكي يقود كييف وموسكو للتوصل إلى اتفاق سلام عن طريق الاعتراف رسميًا بأن شبه جزيرة القرم أراض روسية، بالإضافة إلى استمرار سيطرة موسكو على معظم الأراضي الأوكرانية التي سيطرت عليها.