ملتقى القاهرة الدولي للحكي يختتم فعاليات دورته الأولى على مسرح السامر

اختُتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي للحكي، التي حملت اسم الفنان حسن الجريتلي، في احتفالية فنية حافلة احتضنها مسرح السامر بالعجوزة، وسط حضور كبير من الحكّائين والفنانين والمبدعين والجمهور والمهتمين بفن الحكي من مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية.

جاء هذا الختام تتويجًا لأسبوع كامل من الفعاليات الثقافية والفنية التي احتفت بالحكاية كأحد أقدم أشكال الفن والتعبير الإنساني، وتضمنت ٤٨ فعالية تنوعت بين ٢١ عرض حكي من مصر، وسويسرا، وفرنسا، والإمارات، إلى جانب ٤ ورش تدريبية للحكّائين الكبار والأطفال، وجولة حكي مفتوحة بعنوان “سيرة المدينة” في شوارع القاهرة، بالإضافة إلى ٤ مشروعات حكي مستقلة قُدّمت لأول مرة للجمهور، و٦ عروض أفلام قصيرة ضمن برنامج “سينما الحكاية”، تلتها ٦ ندوات نقاشية حول الحكي، والذاكرة، والهوية.

شهد الحفل أيضًا تكريم اسم الفنانة الراحلة سهام عبد السلام، والفنان الراحل رمضان خاطر، تقديرًا لعطائهما الكبير في مجال المسرح وفن الحكي، وذلك برعاية ودعم نقابة المهن التمثيلية، حيث قام الفنان أحمد سلامة بتسليم درعي التكريم نيابة عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

كما شهد الحفل تكريمًا خاصًا للفنانة عارفة عبد الرسول عن مشوارها الفني الغني وإسهاماتها المؤثرة في فن الحكاية.

وتضمن حفل الختام عرضًا حكائيًا للفنان شريف دسوقي، وثلاث حكايات قصيرة قدّمها عدد من الحكّائين الشباب، إلى جانب فيلم تسجيلي يلخص فعاليات وأجواء الملتقى على مدار أيامه السبعة.

أُقيم الحفل بحضور عدد كبير من الشخصيات الثقافية والفنية، منهم الدكتور محمد فتحي أمين مجلس الأمناء للملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، والشاعر جمال بخيت عضو مجلس الأمناء، ورئيس الملتقى عادل حسان، والفنان محمد عبد الفتاح كالا المدير الفني للملتقى، والفنانان أشرف طلبة ومحمد عبد العظيم، والفنانة وفاء الحكيم المشرف العام على الملتقى، والدكتورة أمل جمال الدين، إلى جانب عدد من الإعلاميين، والمبدعين، والداعمين، وقدّمت الحفل الفنانة منى سليمان، المدير التنفيذي للملتقى.

جاء تنظيم الملتقى بالشراكة بين مؤسسة "اسمعونا"، و"بيت الحواديت"، و"وصلة للفنون"، بدعم من عدد كبير من الجهات الحكومية والدولية والمجتمع المدني، من بينها: وزارة الثقافة المصرية ممثلة في قطاع المسرح، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وبيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية، ونقابة المهن التمثيلية، والسفارة الفرنسية بالقاهرة، والمعهد الفرنسي بالمنيرة، ومؤسسة صناع الحياة، وعدد من المؤسسات الأخرى.