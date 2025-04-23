هنأ اللواء خالد مجاور، محافظ جنوب سيناء، الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرا إلى تصنيف دير سانت كاترين كتراث عالمي إنساني من قبل منظمة اليونسكو.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» أن سانت كاترين تعني الكثير للمصريين، موضحا أن دير سانت كاترين يقع في واد بين أشهر جبال سيناء وأعلاها، مثل جبل كاترين وجبل موسى والصفصافة وعدة جبال أخرى.

وتطرق إلى القيمة التاريخية للمدينة، موضحا أن دير سانت كاترين أنشئ في القرن الرابع الميلادي، ويصنف كأقدم دير مسيحي في العالم.

وأضاف أن مكتبته تأتي في المرتبة الثانية بعد مكتبة الفاتيكان، إذ تضم حوالي 2000 مخطوط، من أهمها أول إنجيل كتب باللغة العربية، منوها إلى أن ثلث مسيحيي العالم يحجون إلى سانت كاترين.

وأشار إلى وجود دلائل أثرية في المنطقة، موضحا أن الطريق إلى الدير توجد به حفريات تشير إلى أن المصريين القدماء استغلوا ثروات المكان، مستشهدا ببقايا معبد حتحور.

وشدد أن مصر حافظت عليها سيناء على مر التاريخ، بداية من عهد أحمس ودفاعه عنها أمام الهكسوس، معتبرًا أن سيناء «هي المفتاح الشرقي لخزائن الأرض، وهي جمهورية مصر العربية».

وأكد أن الرئيس السيسي يولي سيناء الاهتمام الأبرز والأكبر لدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظة، مشيرا إلى أن «تعمير وتنمية سيناء هي معركة الجيل الحالي».