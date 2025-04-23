إسطنبول تعلن عدم تلقيها بلاغات عن انهيار مبان جراء الزلزال

أعلنت إسطنبول، أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن انهيار مبان عقب الزلزال الذي ضرب الولاية التركية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، عن الولاية قولها في منشور لها تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إن جميع وحداتها في حالة التأهب على خلفية الزلزال.

وأشارت الولاية، إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي بلاغات بشأن انهيار مبان عقب الزلزال، لافتة إلى أن الوحدات المختصة تجري أعمال المسح الميداني.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، ضرب مدينة إسطنبول الواقعة شمالي غرب تركيا عند الساعة 1249 بالتوقيت المحلي (+3 بتوقيت جرينتش)،​ وكان مركزه في منطقة سيليفري.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقوع هزتين ارتداديتين بقوة 4.4 و4.9 درجات عقب الزلزال.