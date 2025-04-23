المفوضية الأوروبية تفرض غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو على شركتي آبل وميتا

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فرضت المفوضية الأوروبية، غرامات إجمالية قدرها 700 مليون يورو (796.7 مليون دولار) على شركتي آبل وميتا، متهمةً إياهما بانتهاك تشريعات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالأسواق الرقمية.

وأمرت المفوضية شركتي آبل وميتا، بدفع 500 مليون يورو، و200 مليون يورو على التوالي، ولا يزال من الممكن الطعن على الغرامتين أمام المحكمة.

ويزعم أن الشركتين انتهكتا قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظم المنصات الإلكترونية الكبيرة العاملة في التكتل.

وربما يكون للعقوبات تأثير على التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بالتجارة.

وترى القيادة الجمهورية في واشنطن، أن الغرامات التي فرضتها بروكسل على الشركات الأمريكية الكبرى هي بمثابة شكل من أشكال الضرائب.

وقالت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد الشركات الأمريكية لا علاقة لها بالتوترات الجيوسياسية وأنها حازمة ولكن متوازنة.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا: "لقد فشلت شركتا آبل وميتا في الامتثال لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي الذي ينظم المنصات الإلكترونية الكبيرة العاملة في التكتل، من خلال تنفيذ تدابير تعزز اعتماد مستخدمي الأعمال والمستهلكين على منصاتهما".