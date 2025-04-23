أفاد تقرير عبري باندلاع مواجهة ساخنة في الكابنيت الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، بين وزراء الحكومة ورئيس الأركان الجديد إيال زامير بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، أن وزير الحرب يسرائيل كاتس قال خلال اجتماع الحكومة إن "المساعدات العسكرية لن تأتي بعد الآن كما كانت في السابق، وهو ما يعزز قوة حماس"، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع المساعدات عن طريق الجيش أو شركات أمريكية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وبعد ذلك، فوجئ الوزراء باكتشاف أن زامير أعلن أن الجيش لن يوزع المساعدات الإنسانية. وردا على ذلك سأل بعض الوزراء: "ما الفرق بين هذا وبين ما قاله هيرتزي وانتقدته أنت (زامير)؟".

وأضاف سموتريتش: "ماذا يعني ذلك؟ أنت تُنفّذ الأوامر. إذا قلتَ إنك غير قادر على التعيين، يُمكن استبدالك".

ورد ضابط كبير قائلا: "هناك خطط للتوزيع في كافة أنحاء القطاع". ورد وزير القضاء ياريف ليفين على ذلك بالقول: "عفوا؟ ألم نتحدث عن تركيز السكان في منطقة واحدة لحمايتهم؟".

وبعد ذلك أنهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النقاش، قال: "لقد سمعنا آراء مختلفة هنا، فلنجتمع يوم الخميس لاتخاذ القرار".