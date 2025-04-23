علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي السابق، على موعد مشاركة على معلول، مع الفريق الأول للقلعة الحمراء، خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: «علي معلول بيتمرن بشكل كويس، لكن دخوله القائمة هو قرار مارسيل كولر، المدير الفني، لكنه مستحيل يبدأ المباراة، قد يكون في القائمة لكن كلام مش مؤكد».

وأضاف: «في 6 مباريات في الدوري مؤكد إن معلول هيشارك فيهم، ومصيره مع الأهلي، لم يتحدد حتى الآن، لكن الأهلي أوفى بكل الوعود معاه وتعامل معه باحترافية، وكان بياخد راتبه بشكل مستمر ولم يتأخر».

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.