جلسة حوارية بمؤتمر عين شمس تناقش شراكة بين الجامعات والمؤسسات الوطنية لبناء الإنسان

شهدت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس، «الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية نحو الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام »، عقد جلسة حوارية بعنوان «الجامعات والمؤسسات الوطنية: شراكة استراتيجية لبناء الإنسان المصري»، وذلك بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء من مؤسسات الدولة والقطاعين العام والخاص.

أدار الجلسة الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، حيث تناولت المناقشات دور التكامل بين الجامعات والمؤسسات الوطنية في إعداد كوادر بشرية قادرة على قيادة مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.

أكد الدكتور رامي ماهر غالي أن بناء الإنسان المصري يأتي في صدارة أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء شخصية الطالب على المستويات كافة.

وأشار إلى أن اختيار المتحدثين بالجلسة يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، موضحًا أن النقاش لم يعد يقتصر على كيفية التنسيق بين المؤسسات، بل تطور إلى كيفية تحقيق التكامل الفعلي بينها.

وخلال الجلسة أشار نائب رئيس الجامعة لتجربة المعايشة التي خاضها طلاب جامعة عين شمس في الأكاديمية العسكرية المصرية والتى أسهمت في تنمية مهارات القيادة والانضباط والعمل الجماعي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ، حيث ظهر الطلاب بصورة مشرفة تعبر عن التزامهم وأشاد بما حققته التجربة من مردود إيجابي على كافة المستويات.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سلافة أحمد جويلي، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن الأكاديمية أصبحت منصة محورية لإعداد وتأهيل القيادات الشابة، من خلال برامج تدريبية متكاملة تربط بين التعليم الجامعي وتنمية المهارات القيادية، بما يسهم في فتح مسارات واضحة لانتقال الكفاءات الشابة من الجامعات إلى مواقع القيادة في مؤسسات الدولة.

وأوضحت أن التغيرات المتسارعة في سوق العمل أدت إلى ظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى، مما يستلزم تنمية مهارات الأجيال القادمة بما يتوافق مع متطلبات السوق.

كما تطرقت إلى أهم المهارات التي يحتاجها الطلاب للالتحاق بسوق العمل، إلى جانب استعراض آليات تفعيل التعاون بين الجامعات المصرية والأكاديمية، بما يعزز من تأهيل الطلاب ورفع جاهزيتهم المهنية.

وتحدث الدكتور حسام عبد الغفار، مستشار وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن آليات التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات لضمان تحسين جودة الحياة، مؤكدًا أن توحيد الأهداف الاستراتيجية وقواعد البيانات يُعد أساسًا لتحقيق ذلك، إلى جانب تبني مؤشرات أداء وسياسات تشغيل موحدة.

وشدد على أن التنسيق يمنع تضارب الجهود، إلا أن الأهم يتمثل في تحقيق التكامل الفعلي بين مختلف الجهات.

كما تناول جهود وزارة الصحة في ضمان الاستدامة والتدريب المهني للكوادر الطبية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بالتدريب القائم على المهارات، وحرصها على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات محلية ودولية في مجالات التقييم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الطبية في مصر.

وتطرق إلى دمج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ضمن منظومة الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض سبل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصحي والعمل على التغلب عليها.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة نيفين عاصم رئيسة قطاع الابتكار والتدريب بجامعة عين شمس جهود الجامعة في تطوير منظومة التدريب والابتكار،

عبر انشاء قطاع الابتكار وريادة الاعمال بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع الجهات التنفيذية والمؤسسات الوطنية لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات تطبيقية تدعم أولويات الدولة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وأكدت الجلسة في ختامها أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.