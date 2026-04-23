أوقاف الأقصر تُطلق دورة علمية متخصصة لتأهيل 100 إمام في العلوم الشرعية واللغوية

الخميس 23 أبريل 2026 12:40 ص القاهرة
محمد راشد
نشر في: الخميس 23 أبريل 2026 - 12:34 ص | آخر تحديث: الخميس 23 أبريل 2026 - 12:34 ص

أطلقت مديرية الأوقاف في الأقصر فعاليات دورة علمية متخصصة تستهدف تأهيل عدد 100 إمام، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لرفع كفاءة الأئمة علميًا ودعويًا، وتطوير الخطاب الديني وفق المنهج الوسطي المستنير.

وقال الشيخ الطيب حسان، وكيل المديرية، إن الدورة تتضمن مجموعة من العلوم الشرعية واللغوية، تشمل العقيدة وعلوم القرآن والتفسير والحديث والفقه، إلى جانب اللغة العربية، بما يسهم في تعزيز قدرات الأئمة وتمكينهم من أداء رسالتهم الدعوية على نحو أكثر وعيًا وتأثيرًا داخل المجتمع.

وأضاف حسان، لـ"الشروق" أنه من المقرر أن تستمر فعاليات الدورة لمدة شهرين، ضمن برامج التدريب المستمر التي تنفذها وزارة الأوقاف لإعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على مواكبة قضايا العصر والتفاعل مع احتياجات المواطنين في مختلف القضايا الدينية والفكرية.


