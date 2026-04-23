أوقاف الأقصر تطلق دورة تدريبية متخصصة في فقه الحج لتأهيل الأئمة

أطلقت مديرية أوقاف الأقصر فعاليات دورة تدريبية متخصصة بعنوان "فقه الحج"، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف للارتقاء بالخطاب الديني وتعزيز الكفاءة العلمية والدعوية لدى الأئمة، ضمن برامج التدريب المستمر التي تستهدف تطوير الأداء الدعوي وترسيخ المنهج الوسطي.

وقال الشيخ الطيب حسان، وكيل المديرية، إن الدورة تهدف إلى إعداد نخبة تدريبية من الأئمة المتميزين، حيث تستهدف اختيار 10 أئمة ليكونوا نواة قادرة على نقل الخبرات والمعارف وتعميم الاستفادة داخل الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة، بما يسهم في نشر الفكر الوسطي المستنير وتقديم خطاب ديني يتواكب مع قضايا العصر.

وأضاف حسان، لـ"الشروق" أن البرنامج يتضمن محاضرات علمية وتطبيقية، إلى جانب ورشة عمل بعنوان "منهج التيسير في فقه الحج وأثره في تحقيق المقاصد الشرعية في النوازل"، والتي تركز على تدريب الأئمة على تطبيق الأحكام الشرعية على الواقع المعاصر، وتحقيق التوازن بين ثوابت الشريعة ومرونة الفقه، بما يدعم مبدأ رفع الحرج عن الحجاج وفق مقاصد الشريعة الإسلامية.