تركيا: تدمير مواقع لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه" شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس.

وأوضح البيان -الذي أوردته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية، أن الغارات الجوية استهدفت مواقع "بي كيه كيه"، في مناطق ميتينا وقنديل شمالي العراق.

وأشار إلى تدمير مخابئ وتحصينات ومستودعات أسلحة تابعة للحزب في المناطق المذكورة.

ويشن الجيش التركي من حين لآخر غارات على مواقع حزب "بي كيه كيه" داخل تركيا وخارجها.

ولقى أكثر من 40 ألف شخص حتفهم منذ أن أطلق الحزب حملته المسلحة قبل أكثر من 30 عامًا ضد تركيا.

وتصنف تركيا، إضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حزب "بي كيه كيه" على أنه منظمة إرهابية انفصالية.