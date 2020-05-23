طرح المطرب وائل جسار، أغنية جديدة بعنوان "ماتغيبش ثوانى"، عبر قناته على يوتيوب، وذلك احتفالا بليلة عيد الفطر المبارك.

الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وإخراج فادى حداد، وإنتاج فهد الزاهد.

ومنذ الدقائق الأولى من نزول الأغنية، وأثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعى، والذين أشادوا بالدويتو الناجح دائما بين وليد سعد ووائل جسار، وهذا التعاون الأول لهما مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

‏وكان الملحن وليد سعد، أعرب عن سعادته بالتعاون مرة ثانية مع المطرب وائل جسار ، مؤكدا أن أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى " تقدم شكل جديد ومختلف من حيث اللحن والكلمات .

يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الألحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار وجميعها أصبحت علامات فى مشوار وائل جسار الفنى ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش".

ولم يتوقف إبداع وليد سعد عن هذا الحد، بل قام بالعديد من الألحان الناجحة التى تنوعت بين الألحان الوطنية و الاجتماعية والعاطفية والإنسانية، ومن أشهر هذه الألحان الأعمال التى أبدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".

كما تعاون مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة، ومنهم وردة، وعمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير.