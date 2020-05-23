وزارة التجارة والصناعة تحدد مواصفات الكمامات القماش

حددت وزارة التجارة والصناعة، اشتراطات تصنيع الكمامات القماش، من حيث نوعية الخامات والصبغات المسموح بها إلى جانب التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة.

ويجب وفقا لوزارة التجارة والصناعة، أن تحقق الخامات المستخدمة في تصنيع الكمامات القماش الاشتراطات الصحية التي تحقق الأمان والسلامة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة "Zero lint"؛ منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.

وبحسب وزارة التجارة والصناعة، يجب أن تتميز الخامات بالقدرة على السماح بالتنفس بشكل مريح دون أن يحدث اختناقات لمستخدميها كما يجب أن تتميز بثبات الأبعاد مع تعدد مرات الغسيل والتطهير المعتادة للحماية لتسهيل الأمر على المواطن البسيط في استخدامها وأن تتحمل الخامة الغسيل عند درجات حرارة عالية في وجود المواد المطهرة وكذلك الكي عند درجات حرارة عالية دون تلف لمرات غسيل متعددة أو تغيير فى الشكل.

وأكدت الوزارة أهمية التزام المصنعين بوضع ورقة تعليمات بطريقة الاستخدام والغسيل مع كل كمامة وتغليفها؛ بهدف توعية المستهلك بأن الكمامة يجب أن تغسل فور نزعها حتى لا تكون سببا في انتشار العدوى وأن يوضح بورقة التعليمات أهمية غسل الكمامة بالماء والصابون والمطهرات المناسبة وكيها قبل الاستخدام للمرة ثانية؛ حرصا على سلامة المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن الخامات يجب أن تتضمن بجانب القماش المستخدم مراعاة أنواع خيوط الحياكة المستخدمة وأي مستلزمات تدخل في تصنيع الكمامة أن تكون أمنة وغير ضارة، وذلك طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 7266 الجزء الرابع والخاصة بمعايير السلامة والصحة والبيانات للمنتجات النسيجية والخاصة بالملابس.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي للكمامات القماش، فإن اشتراطات التصنيع نصت على أن تكون الكمامة متعددة الطبقات بحد أدنى طبقتين ويكون شكل الكمامة وحجمها مناسب لتغطية الفم والأنف حتى أسفل الذقن بشكل محكم وآمن.