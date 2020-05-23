المكسيك: تفادينا «طوفانا» من الكورونا رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة

قالت الحكومة المكسيكية، أمس الجمعة، إنها سيطرت على تفشي فيروس كورونا حتى بعد أن أصبحت المكسيك إحدى البؤر العالمية للجائحة.

كانت وزارة الصحة المكسيكية قد توقعت وصول التفشي لذروته قبل أسبوعين، ولكن المكسيك سجلت أكبر عدد إجمالي من حالات الوفاة والإصابة خلال اليومين الماضيين، لتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد الوفيات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وفقا لوكالة "رويترز".

وبدأت المكسيك في إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد تحت ضغوط من الساسة والمسئولين وجماعات ضغط تجارية في واشنطن.

ولكن بعض الساسة وخبراء الصحة العامة يخشون من أن يكون ذلك سابقا لأوانه. وسجلت المكسيك خلال الأيام السبعة الماضية 27% من إجمالي حالات الوفاة المؤكدة بكورونا، والتي تبلغ 6510 حالات، و24% من حالات الإصابة والتي تبلغ 59567.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الجمعة، إن البلاد تتكيف مع الوضع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن "الشيء الأساسي هو أنه على الرغم من المعاناة وفقد الأرواح بين البشر فقد تفادينا طوفانا".

وتفادت المكسيك حتى الآن نوع التفشي الواسع المدمر الذي شهده شمال إيطاليا أو نيويورك. ولكن عدد حالات الوفاة والإصابة الجديدة في ثاني أكبر بلد بأمريكا اللاتينية ما زال مرتفعا.