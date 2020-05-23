خالد أبو بكر ينشر مقطعين لجثة الإرهابي هشام عشماوي بعد إعدامه

نشر الإعلامي خالد أبو بكر، فجر اليوم على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعين يصوران لحظات ما بعد إعدام القيادي الإرهابي هشام عشماوي يوم 4 مارس الماضي.
في المقطع الأول، ظهر جثمان عشماوي ببدلة الإعدام الحمراء، متدليا في بئر منصة الإعدام، ورأسه مغطى بكيس أسود، وصعد إليه أحد المسئولين عن تنفيذ عملية الإعدام لمناظرة الجثة والتأكد من مفارقته الحياة.
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وفي المقطع الثاني يظهر عشماوي السجن والقائمون بعملية الإعدام وهم يفحصون جثمانه ويغمضون عينيه بعد الوفاة، وهو مسجى على الأرض.
وكان قد صدر حكمان نهائيان بتأييد حكمي محكمة الجنايات بإعدام الإرهابي هشام عشماوي لإدانته في قضيتي «الفرافرة» و«أنصار بيت المقدس الثالثة».
وكان عشماوي، قد أعيد إلى مصر بعد اعتقاله من قبل قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر من العام الماضي بمدينة درنة شرقي ليبيا.
ومساء أمس الجمعة، انتهت الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الاختيار بمشهد تسجيلي حقيقي من لحظة تنفيذ حكم الإعدام في هشام عشماوي، حيث يتم سؤاله قبل الإعدام "نفسك في حاجه يا هشام؟ عاوز تقول حاجة طيب؟" ليرد عشماوي قائلا "مبقاش ينفع خلاص" والتي كانت آخر عبارة يقولها قبل إعدامه.
وروت الحلقة إلقاء الجيش الليبي القبض على القيادي التكفيري في محل إقامته بدرنة في ليبيا وهو يرتدي حزاما ناسفا رفض تفجيره، حيث سلم نفسه، لتتسلمه السلطات المصرية من ليبيا ويقدم للسلطات للتحقيق والمحاكمة، ثم يصدر الحكم عليه بالإعدام.
وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف في دور الضابط الذي بستجوب الإرهابي هشام عشماوي الذي لعب دوره الفنان أحمد العوضي.