مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع بلدان العالم، وبالرغم مما أسفرت عنه من تغيرات سلبية وحالة من الحزن واليأس المسيطرة على الكثيرين، إلا أن هناك الكثير من المبادرات الإنسانية التي تكشف عن نفسها يوما بعد الآخر في محاولة لبعث الأمل من جديد والتخفيف من حدة الوضع.

تصنع خبازة في مدينة أشتابولا، الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية بمقاطعة أوهايو، بعض الكعك والحلوى على هيئة وجه يبتسم وهو مرتدي كمامة للحماية من الفيروس، حيث تقول إن هدفها من هذه الفكرة في المقام الأول هو رسم البسمة على وجوه الجميع، وشكر العاملين في المجال الطبي والرعاية الصحية خلال هذا الوقت العصيب، وفقا لموقع "فوكس 8" الأمريكي.

تعمل الخبازة في مطعم "ديبي ديلايتس" بالولايات المتحدة، حيث تصنع المخبوزات مثل الكعك والأنواع المختلفة من الحلوى، كما أنها بدأت مؤخرًا في تحضير البسكويت المزين بديكور مميز ممتع.

كان أحدث وأبرز تصميماتها هو كعك مبتسم يرتدي قناعًا طبيًا مزين بقلب أحمر، حيث تقول: "لدي العديد من الأصدقاء المخلصين والممرضات، وربما هم من كانوا مصدر إلهام كبير لي خلال هذه الفترة العصيبة".

وتتابع: "اعتقدت للتو أنها طريقة لطيفة وممتعة لجعل الجميع يبتسم، على الرغم من مخاوفنا اليومية في الآونة الأخيرة".