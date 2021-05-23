مساعد وزير الخارجية الأسبق: جهود مصر تجاه فلسطين تؤكد على مكانتها

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود الدبلوماسية والسياسية التي بذلتها مصر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، تؤكد على مكانة وقيمة مصر في المنطقة.

وأضاف "هريدي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساحة حرة" على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر تتحرك الآن للبدء في أسرع وقت ممكن إعادة بناء وإعمار المناطق التي دمرتها قوات الاحتلال بقطاع غزة، وإطلاق عملية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وضع وإمداد الطاقة ضعيف جدا في غزة، حتى أن الكهرباء لا تتواجد بالمنازل سوى 3 ساعات فقط من أصل 24 ساعة يوميا، مما قد يؤدي إلى أضرار بشرية خاصة في المستشفيات.

