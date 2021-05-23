تحرير 38 محضرا متنوعا للمخالفين لقرارات الغلق وعدم ارتداء الكمامات بكفرالشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال لجان المرور بمجالس المدن والمركزة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمقاهي والكافيهات والكافتيريات بقرار الغلق، إضافة للحملات الليلية لرفع المخلفات، بالتعاون بين مجالس المدن والمراكز الشرطية، في ظل التنسيق والتعاون بين محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ.



وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من رؤساء مدن ومراكز المحافظة عما أسفرت عنه حملات غلق المحال، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، لليوم السابع عشر على التوالي، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، فتمكنت الحملات من تحرير 38 محضراً متنوعاً، للمخالفين بمدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



وتمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، برئاسة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بشرق وغرب العاصمة، وتمكنت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة المهندسة عايده ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق من تحرير 13 محضراً للمخالفين بدسوق، و7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، وضبط31 شيشة، وغلق مقهى، وتمكنت حملة مجلس مدينة فوه برئاسة وائل فرج من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال بمدينة فوه وقرى المركز، وتمكنت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة المهندس شريف هيكل من تحرير محضرين لمخالفين من أصحاب المحال.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي من تحرير محضراً لمخالف من أصحاب المحال.



وتمكنت حملة مجلس مدينة الرياض برئاسة أحمد الشناوي، من تحرير محضرين لمخالفين من أصحاب المجال، وتمكنت حملة مجلس مدينة قلين برئاسة علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين من تحرير محضرين لمخالفين، ولم تحرر حملة مجلس مدينة مطوبس برئاسة جمال فهمي، أي محاضر لأصحاب المحال، لإلتزام أصحاب المحال بقرار الغلق.



كما تمكنت حملة مجلس مدينة الحامول برئاسة جمال يونس، رئيس مجلس المدينة من تحرير محضر لمخالف، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بيلا برئاسة برئاسة المهندس أحمد إسماعيل من تحرير 3 محاضر للمخالفين من أصحاب المحال، وحررت حملة مجلس مدينة البرلس برئاسة الدكتور أيمن خلف، محضراً لصاحب محل، وحررت حملة مجلس مدينة سيدي غازى برئاسة هاني يوسف 3 محاضر لصاحب محل مخالف.