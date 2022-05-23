أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بيانا رسميا يستنكر من خلاله تعدد الأخطاء التحكيمية اتجاه الفريق منذ مباراة الزمالك وحتى مباراة فيوتشر.

وجاء نص البيان كالتالي:

يعرب مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية، عن أسفه واستيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية العديدة التي تعرض لها الفريق الأول للكرة بالنادي خلال مبارياته الأخيرة، بداية من مباراة الزمالك، مرورًا بمباراتي الإسماعيلي وسموحة ونهاية بمباراة فيوتشر، وهي الأخطاء التي أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال إحدى مداخلاته التليفزيونية أن النادي المصري قد تعرض للظلم بسبب تلك الأخطاء التي أدت في النهاية إلى فقدان الفريق للعديد من النقاط والتي أثرت بالسلب على ترتيب الفريق بجدول الدوري، وسببت حالة من السخط لدى جماهير المصري التي باتت تشعر بظلم قد يبدو متعمدا في أحيان كثيرة.

ويهيب مجلس إدارة النادي المصري بمجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وكذلك رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأندية إرساءًا لمبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم والمتعلقة بحيادية التحكيم.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري، أنه سيطالب رسميا بضرورة إسناد مباريات المصري المقبلة لحكام دوليين سواء لحكام الساحة أو المساعدين وكذلك حكام الفيديو، مع التأكيد التام أنه في حالة تكرار مثل تلك الأخطاء التي تؤثر على نتائج المباريات فإنه سيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي المصري وجماهيره العظيمة.