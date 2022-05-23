سجن عضو سابق بحزب المحافظين البريطاني 18 شهرا بتهمة الاعتداء الجنسي

أصدرت محكمة بريطانية حكما بالسجن لمدة 18 شهرا بحق عضو سابق بحزب المحافظين البريطاني، بعد إدانته تهمة بالاعتداء الجنسي على صبي مراهق في عام 2008.

وكان عمران أحمد خان يمثل مدينة ويكفيلد في شمال إنجلترا إلى أن استقال بعد إدانته الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي على المراهق في منزل في ستافوردشاير قبل أن يصبح سياسيا.

وكان حزب المحافظين قد علق عضويته بالحزب، لكنه قاوم الاستقالة كعضو في البرلمان أثناء التقدم باستئناف ضد الحكم بإدانته.

وقال خان، في بيان على موقع تويتر، إنه لا يمكن ترك المواطنين بتمثيل محدود أثناء استمرار إجراءات قانونية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن هذه هي أحدث الفضائح التي تضرب أعضاء بحزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الشهر الماضي، استقال نيل باريش وهو سياسي آخر بعد الاعتراف بمشاهدة فيلم إباحي على هاتفه المحمول في غرفة مجلس العموم.