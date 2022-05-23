الكهرباء: اهتمام كبير من الشركات العالمية للاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر في مصر

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهيدروجين أحد عناصر المياه ويتم الحصول عليه باستخدام التحليل الكهربائي، موضحًا أنه يسمى «أخضر» عند استخدام مصادر الطاقة النظيفة في عملية التحليل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية غنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، أن الهيدروجين الأخضر من الممكن أن تنتج عنه مشتقات أخرى مثل الأمونيا والميثانول، لافتًا إلى وجود توجه عالمي في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة لتكون صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن «العالم يبحث عن المصادر الحديثة، مع المشكلات التي تشهدها مصادر الطاقة التقليدية»، مؤكدًا أن «مصر اتخذت خطوات هامة ومدروسة في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتصديره».

ولفت متحدث الكهرباء، إلى أن الفترة الماضية، شهدت دراسة عدد كبير من مذكرات التفاهم بملف الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى وجود اهتمام كبير من الشركات العربية والعالمية، للدخول في الاستثمار بهذا المجال على أرض مصر.

وأوضح أن المشتقات الناتجة عن الهيدروجين الأخضر كالأمونيا والميثانول، تستخدم كمصادر للطاقة أو تدخل في صناعات كالأسمدة، متوقعًا بدء مشروع تجريبي لإنتاج الأمونيا بنهاية العام تزامنًا مع انطلاق مؤتمر تغير المناخ «كوب 27».

وتابع: «مصر تحظى بإشادة كبيرة من العالم، وتخطط بشكل علمي ومدروس وتنفذ بصورة إيجابية وذات جدية كبيرة، الأمر الذي انعكس على اهتمام وتدفق المستثمرين الأجانب والعرب، على مجال الهيدروجين الأخضر».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، لتعظيم الاستفادة من الموقع الإستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.