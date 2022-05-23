الكومي يكشف شرط الإسماعيلي لبيع المحمدي وعبدالرحمن مجدي

أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن هناك مكافآت مرصودة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال بقاء الفريق في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «هناك مكافآت خاصة مرصودة للاعبي الإسماعيلي حال بقاء الفريق في الدوري الممتاز، الدراويش سيعود إلى سابق عهده بشكل تدريجي، ومازال لدينا فرصة لحصد كأس الرابطة».

وعن وضعية باهر المحمدي ومجدي قال: «باهر وعبدالرحمن مجدي مستمران مع الفريق وليس لدي أزمة في بيع أي لاعب من الثنائي حال تلقى أي لاعب منهما عرضا مناسبا ولكن هذا العرض يجب أن يكون خارجيا وليس عرضا من داخل مصر».

يُذكر أن الإسماعيلي يعاني من النتائج السلبية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.