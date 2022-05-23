الدفاع الروسية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بقصف أوكراني على خيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الاثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا في مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

وفي جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.

وفي سياق متصل، استبعد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، إمكانية مبادلة أسرى كتيبة "آزوف" الأوكرانية، الذين استسلموا في ماريوبول، بالسياسي ورجل الأعمال الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدشوك المحتجز لدى كييف.

وردا على سؤال عن طرح مسألة إجراء هذه المبادلة من عدمه، قال بيسكوف اليوم للصحفيين: "لقد سبق أن أعلنا أن ميدفيدشوك مواطن أوكراني، وليس له علاقة بروسيا، وهو ليس عسكريا".

وأضاف: "بالنسبة إلى الذين استسلموا في مصنع "آزوفستال"، فنحن نتحدث عن عسكريين ومسلحي الوحدات القومية المتطرفة، وهذه فئات مختلفتة تمام ومن الصعب الحديث عن أي تبادل هنا".

وامتنع بيسكوف عن الرد على سؤال بشأن إمكانية مبادلة مسلحي "آزوف" بجنود روس، وقال بهذا الصدد: "لا استطيع الإجابة عن هذا السؤال، وعموما عمليات التبادل مستمرة دائما بشكل أو بآخر، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا لأسباب واضحة"، مشيرا إلى أن العسكريين الروس هم من يتولون إدارة تفاصيل هذه العملية.

يُذكر أن ليونيد سلوتسكي، عضو الوفد الروسي في المحادثات مع أوكرانيا، أعلن مؤخرا أن بلاده ستدرس مبادرة لمبادلة ميدفيدشوك بمسلحي "آزوف".