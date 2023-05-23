محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي وإنبي بالدوري الممتاز

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كشفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن اسماء طاقم التحكم المُكلف بإدارة مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم الثلاثاء، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره إنبي على ستاد القاهرة الدولي، في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري المصري.

وسيقود مباراة الأهلي وإنبي محمود بسيوني كحكم للساحة، وسيعاونه الثنائي محمد عبد المجيد وماجد المليجي ، فيما سيكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا.

بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، خالد الغندور وهشام الدسوقي.