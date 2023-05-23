 وزير الدفاع الألماني: نبحث خيارات دعم تحالف تدريب الطيارين الأوكرانيين - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الألماني: نبحث خيارات دعم تحالف تدريب الطيارين الأوكرانيين

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 12:44 م

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تبحث خيارات دعم تحالف الدول التي تخطط لتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات F-16 القتالية.

وتابع الوزير أن أي مساهمة ألمانية محتملة قد تكون بسيطة نظرا لأن ألمانيا لا تمتلك الطيارة المقاتلة الأمريكية F-16، وذلك حسبما أوردت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

وتأتي التصريحات عقب سماح الرئيس الأمريكي جو بايدن، للحفاء بتدريب طياري كييف على استخدام الطائرات وتوفيرها لأوكرانيا. وقد تقدم بولندا وهولندا والدنمارك الطائرات إلى أوكرانيا.


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