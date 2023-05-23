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إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

رام الله - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:11 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 9:11 ص
أصيب شابان فلسطينيان، اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة قباطية جنوبي جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن شابين من مخيم جنين أصيبا برصاص الاحتلال وهما داخل سيارتهما، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام تجاه الشبان.

وأضافوا أن أحد الشابين أصيب بالرصاص في الصدر بجروح خطيرة، والثاني بشظايا وجرى نقلهما إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين،

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين آخرين بعد مداهمة منزلي ذويهما.

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