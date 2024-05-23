إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم بقطاع غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، بإصابة جنديين أمريكيين في منطقة الرصيف العائم قبالة غزة ونقلهما للعلاج في إسرائيل.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة في «حادث عمل» داخل المنطقة، وتم نقلهما عبر ميناء أسدود إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج.

שני חיילים אמריקנים נפצעו קל בתאונת עבודה באזור המזח מול חופי עזה - ופונו דרך נמל אשדוד לבית חולים בישראל@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) May 23, 2024

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الميناء العائم في أوائل مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر، مما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.

وتعاني مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما الشمال، أزمة جوع حادة، وسط تحذيرات دولية من دخول الجيب المحاصر في مجاعة شاملة.