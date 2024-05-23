فتح باب التنافس على 13 فئة ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2024

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عن فتح باب المشاركة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2024 من مختلف دول العالم.

ودعت الجائزة المبدعين والمؤسسات الرائدة في مجال الاتصال في جمهورية مصر العربية إلى تقديم إنجازاتهم والمنافسة على 13 فئة من أصل 22 متاحة للتقديم المباشر عبر موقع الجائزة.

ويستمر قبول الطلبات الترشح للجائزة حتى 1 أغسطس المقبل، وتتيح الفئات المتنوعة من الجائزة فرصاً واسعة لرواد وخبراء وصنّاع الاتصال والحملات الإعلامية في المؤسسات المصرية الحكومية والقطاع الخاص وحتى الأفراد، لعرض إنجازاتهم وإسهاماتهم الفعّالة في الابتكار والتجديد في ممارسات الاتصال.

وتتضمن الـ13 فئة كلاً من جائزة "أفضل منظومة اتصال متكاملة"، وجائزة "أفضل حملات للهوية الثقافية واللغة العربية"، وجائزة "أفضل اتصال يستهدف الشباب"، وجائزة "أفضل استراتيجية لاتصال الأزمات"، وجائزة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، وجائزة "أفضل محتوى اتصالي وإعلامي"، وجائزة "أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية"، إلى جانب جائزة "أفضل استثمار في "القوة الناعمة" لدعم برامج الاتصال"، وجائزة "أفضل عمل اتصالي يستهدف الأطفال واليافعين"، وجائزة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال"، وجائزة "أفضل متحدث رسمي"، وجائزة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، إضافة إلى جائزة "صانعي المحتوى الرقمي الهادف".

وتحظى الجائزة سنوياً بمشاركات مميزة من مصر، والتي حققت في عام 2022 إنجازاً علمياً عالمياً بارزاً بفوز الدكتورة "ولاء يحيى مصطفى" بجائزة "أفضل بحث علمي تطبيقي في مجال الاتصال الحكومي على المستوى العالمي"، والذي جاء تقديراً لبحثها الرائد حول "فاعلية تقنية الشات بوت (روبوتات المحادثة) بالمؤسسات الصحية في التوعية الصحية بفيروس کورونا المستجد"، ويعد البحث نموذجاً للدراسات العلمية التي تُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز الاتصال الفعّال.

وتعد هذه الجائزة شهادة على الجودة العلمية والتطبيقية للبحث، الذي تم نشره في دوريات علمية مرموقة وشارك في مؤتمرات دولية. وقد سلط البحث الضوء على قضايا حيوية تتعلق بالاتصال الحكومي في ظل الجائحة. وأظهرت الدكتورة ولاء يحيى مصطفى فيه، كيف يمكن للاتصال الحكومي المبني على البحث العلمي أن يُحدث تأثيراً إيجابياً وملموساً في السياسات الصحية وإدارة الأزمات.

جدير بالذكر أنه في دورة 2021 من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حصلت الإعلامية المصرية المتألقة "منى الشاذلي" على جائزة "أفضل برنامج إعلامي على مستوى الوطن العربي"، وذلك تقديراً لبرنامجها الحواري "معكم منى الشاذلي"، الذي انطلق في عام 2014 ويُعد منارة للحوار الاجتماعي والثقافي، حيث استمر في إثراء الساحة الإعلامية بمحتوى يجمع بين العمق والتنوع، مستضيفاً نخبة من مشاهير العرب والمتميزين في مختلف المجالات.