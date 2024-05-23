وزير خارجية الفلسطيني يبحث مع نظيره الإسباني تعزيز الشراكة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي

حث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، على دفع الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعب فلسطين، والتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإغاثية وإدخال المساعدات عبر المعابر البرية للقطاع، وثني إسرائيل عن الاجتياح البري الواسع في رفح.

وثمن رئيس الوزراء اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، وأهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل هذا الاعتراف، مقدما الشكر على مواقف إسبانيا الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وأشار إلى أهمية الاستمرار في العمل المشترك من أجل حصاد المزيد من اعترافات الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وبحث مصطفى مع ألباريس أهمية العمل داخل الاتحاد الأوروبي؛ لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز الشراكة بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.

ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي لبلورة موقف واضح وصريح حيال مخططات إسرائيل استهداف الشعب الفلسطيني وقيادته، والتحريض الذي تمارسه سواء من داخل الحكومة الإسرائيلية أو من خارجها.



