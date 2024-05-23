يحتفل صالون "نفرتيتي" الثقافي، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. وليد قانوش، بمرور عام على تأسيسه.

تقام في السادسة مساء بعد غد ـ السبت ـ أمسية خاصة بقصر الأمير طاز بالخليفة، تحت عنوان " عام من الحفاوة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني "، تقدمها الاعلامية هبة رشوان، ويحضرها ضيوف الصالون الذي أثروا فعالياته على مدار العام، ألى جانب عدد من الشخصيات العامة والثقافية المتخصصة في علوم الآثار والثقافة والتراث.

يتضمن الاحتفال تقديم عدد من الفعاليات الثقافية والتراثية، كما يعرض فيلم تسجيلي قصير عن فعاليات صالون نفرتيتي على مدار عام كامل، يليه افتتاح معرض تصوير فوتوغرافي استيعادي لكل من الفنان جلال المسري والفنان بولس إسحاق بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعده يحمل عنوان"مآذن وأجراس تعلو في سماء مصر".

يضم المعرض 120 لوحة تصوير فوتوغرافي تجسد تعانق مآذن المساجد و أجراس الكنائس من خلال تصوير الحياة اليومية للشعب المصري.

كما يقدم أساتذة بيت العود العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية حفل "تريو" موسيقي مستوحى من التراث الموسيقي للفنانين مايكل انسى، سلام بشر وشهد هشام.