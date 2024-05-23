رد قوي من موظف لبناني يعمل في فندق ببيروت على مذيع إسرائيلي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اتصالا هاتفيا أجراه مذيع إسرائيلي بالقناة "12" العبرية يتحدث باللغة العربية مع فندق لبناني في بيروت.

ويظهر في الفيديو من داخل استوديو "القناة 12" عدد من المذيعين، حيث أجرى أحدهم (يجيد العربية)اتصالا هاتفيا على الهواء مباشرة بفندق "سيزار" في بيروت.

وقال المذيع الإسرائيلي للعامل اللبناني الذي رد على الاتصال "هناك 30 أو 40 أو 50 ألف إسرائيلي يريدون النزوح إلى بيروت بسبب الحرب، فهل هناك مكان للإقامة في الفندق لديكم؟".

وللتأكد، سأل الموظف في الفندق عن بلد الشخص المتصل، حيث قال له المذيع "من دولة إسرائيل"، حينها رد علية موظف الفندق: "روحوا على جهنم" وأغلق الخط في وجهه.