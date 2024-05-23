بدء مراسم تشييع جثمان أمير عبد اللهيان بمقر الخارجية الإيرانية

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بدأت صباح اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بمشاركة مسئولي ومديري وزارة الخارجية ومختلف شرائح الشعب في العاصمة طهران.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن المراسم بدأت في ساحة "مشق" بمبنى وزارة الخارجية في طهران.

وفي ختام المراسم، سيتم نقل جثمان الشهيد امير عبد اللهان الى مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوبي طهران، حيث سيوارى الثرى.

وكان أهالي طهران شيعوا أمس "شهداء الخدمة"، ومن ثم شارك كبار المسؤولين والشخصيات الاجنبية من مختلف دول العالم، في مراسم التابين والقاء النظرة الاخيرة على الضحايا.

كما نُقل جثمان أمير عبد اللهيان ليلة أمس الى مدينة مشهد، لتشييعه داخل ضريح الامام الرضا.