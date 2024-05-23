تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.23% ليصل إلى 3436.81 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (7 صباحا بتوقيت جرينتش)، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.39% ليصل إلى 95ر1198 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:18 صباحا بتوقيت موسكو (7:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.56% ليصل إلى 3425.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.7% ليصل إلى 1195.12 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 90.29 روبل في بورصة موسكو.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.01% ليصل إلى 97.78 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 0.16% ليصل إلى 12.429 روبل.