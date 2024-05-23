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تراجع مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 23 مايو 2024 - 12:11 م | آخر تحديث: الخميس 23 مايو 2024 - 12:11 م

تراجعت مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الخميس، وفقا لبيانات التداول.

وتراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.23% ليصل إلى 3436.81 نقطة، عند افتتاح جلسة التداول الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو (7 صباحا بتوقيت جرينتش)، كما تراجع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 0.39% ليصل إلى 95ر1198 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:18 صباحا بتوقيت موسكو (7:18 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.56% ليصل إلى 3425.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.7% ليصل إلى 1195.12 نقطة.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 90.29 روبل في بورصة موسكو.

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بنسبة 0.01% ليصل إلى 97.78 روبل، فيما ارتفع سعر صرف اليوان الصيني بنسبة 0.16% ليصل إلى 12.429 روبل.

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