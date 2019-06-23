أسماء أبو اليزيد بدوية «الممر» لـ«الشروق»: راضية عن نفسى

وظيفتى إمتاع المشاهدين.. والحفاظ على النجاح مهمة صعبة و«زودياك» تجربة مختلفة

كيمياء تجمعنى بمحمد فراج منذ عملنا فى «هذا المساء».. وسعيدة بمشاركة محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز فى «هوجان»

كتب ــ سامى ميشيل:

قدمت الفنانة أسماء أبو اليزيد هذا العام العديد من الأعمال المختلفة، حيث شاركت فى الفيلم الحربى «الممر» بطولة الفنان أحمد عز، بشخصية الفتاة البدوية «فرحة» التى تساعد الجيش المصرى أثناء حرب الاستنزاف، وشاركت أيضا فى مسلسلى «هوجان» بطولة الفنان محمد إمام، و«زودياك» الذى يعد تجربة جديدة على الساحة المصرية.

تقول أسماء: فيلم الممر تجربة جميلة بالنسبة لى، وسعيدة لأننى شاركت فيها، وشخصية فرحة التى قدمتها خلال أحداث العمل هى فتاة بدوية بسيطة تحدثت قبل تقديمها بالطبع مع المخرج شريف عرفة، وتدربنا على اللهجة البدوية أنا والفنان محمد جمعة الذى يقدم شخصية «أبو رجيبة» شقيقى فى الفيلم.

وعن حالة الكيمياء التى ظهرت بينها وبين الفنان محمد فراج قالت أسماء إن سببها هى أننا عملنا مع بعضنا من قبل فى مسلسل «هذا المساء»، و«فراج» ممثل شاطر للغاية ولديه شغف واجتهاد كبيران، ويحب ما يقدمه للمشاهدين، وأنا سعيدة جدا بالتمثيل معه خاصة أن الحالة التى أحدثناها فى العمل لفتت أنظار المشاهدين.

وبالنسبة لمتابعتها لردود أفعال الجمهور قالت: الردود ممتازة للغاية، ومشاهدون كثيرون شاهدوا الفيلم وكتبوا لى تعليقات جيدة عنه وعن دورى وتفاعلهم مع اللحظات الحماسية فى العمل، ومدى تأثرهم بالقصة نفسها.

وحول حرصها الدائم على التنوع فى الأدوار التى تقدمها بالدراما والسينما أكدت أسماء أن هذا مطلوب ومهم دائما حيث يجعل الممثل مستمتعا بعمله، والممثل عادة وظيفته هى تقديم فن يمتع المشاهد ولن يستطيع فعل ذلك إلا إذا كان سعيدا بما يمثله، والتنوع يساعد على هذا بكل تأكيد ويرفع من قيمة الفن.

وعن مشاركتها فى دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل «هوجان» بطولة محمد إمام، ومسلسل «زودياك»، قالت: سعيدة بشخصية الفتاة الشعبية نجوى المنوفى، وأردت تقديم تلك النوعية من الشخصيات، والعمل مع الفنانين محمد إمام وكريم محمود عبدالعزيز كان مختلفا، حيث كانت بيننا حالة كيمياء لطيفة للغاية، بالإضافة لباقى طاقم التمثيل عارفة عبدالرسول، واصلاح عبدالله، وميرنا نور الدين، وهاجر أحمد، ومحمد أسامة. أما مسلسل «زودياك» فمثل لى تجربة جديدة ومختلفة لى ولفريق العمل، وعرضه فى موسم دراما رمضان كان مفاجأة جميلة، وأتمنى أن يكون حبنا واجتهادنا ظهر أمام المشاهدين، ولم تصور أجزاء أخرى من المسلسل حتى الآن.

وعن كيفية استطاعتها تنظيم مشاركتها فى الأعمال الثلاثة التى لعبتها، كشف أسماء عن أنها صورت فيلم «الممر» قبل بدايتها فى المسلسلين، وفيما بعد انتهت من تصوير نسبة كبيرة من «زودياك» فلم تواجه صعوبات كثيرة أثناء تصوير «هوجان».

وفى نهاية حديثها أكدت الفنانة أسماء أبو اليزيد أنها راضية عما حققته حتى الآن بالمجال الفنى، وأضافت أن الأهم من الوصول لمستوى جيد هو الحفاظ على هذا المستوى، وتمنت أن تحافظ عليه وتصل لما هو أعلى. وقد صرحت أن سبب ابتعادها عن المسرح هذه الفترة هو أنه لم تأت لها فرصة جيدة حتى الآن.