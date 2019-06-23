نشطاء بيئيون يغادرون منجما للفحم البني في ألمانيا بعد اقتحامه

أعلنت شرطة مدينة آخن الألمانية إخلاء منجم الفحم البني "جارتسفايلر" غربي البلاد اعتبارا من ظهر اليوم الأحد، وذلك بعد أن كان مئات من نشطاء حماية المناخ اقتحموه أمس السبت.

وأوضحت الشرطة أن الإخلاء لم ينته بعد بالنسبة للخط الحديدي الذي يربط بين محطتي الطاقة التي تعمل بالفحم البني (نويرات) و(نيدراوسم).

من جانبها، أكدت كاترين هننبرجر، المتحدثة باسم مبادرة " ايند ايجلاند" (نهاية الأرض) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انسحاب النشطاء، وقالت " كان هناك في الصباح تصعيد من جانب الشرطة وكان أفراد الشرطة قد قيدوا مجموعة على الرغم من أن الكل هموا بإخلاء المكان قرابة العاشرة صباحا كما كان متفقا ومعلنا عنه".

وكان حوالي 800 متظاهر قاموا في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الجمعة بإيقاف مسارات القطارات في المنطقة التي تعد بمثابة طريق لنقل الفحم إلى محطة توليد الطاقة "آر دابليو إي" في منطقة نويرات.

وبمغادرة النشطاء اليوم يكون قد تم إنهاء الحصار الذي استمر ثلاثة أيام في منطقة استخراج الفحم البني على نهر الراين في غرب ألمانيا.

وحسب بيانات مبادرة " نهاية الأرض "، فقد شارك نحو 6000 شخص في الاحتجاجات.

ونفت الشرطة الألمانية على تويتر صحة اتهامات الناشطين لها بعدم إمداد الأشخاص المحتجزين بمشروبات وطعام على مدار ساعات.