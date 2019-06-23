رئيس ألمانيا يدعو إلى مزيد من التكاتف بعد مقتل مسؤول محلي

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مزيد من التكاتف في أعقاب مقتل حاكم مقاطعة كاسل فالتر لوبكه. وناشد الرئيس ساسة وممثلي الديمقراطية في البلاد تقديم الدعم على خلفية هذه الجريمة.

وقال شتاينماير اليوم الأحد خلال حفل استقبال بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الألماني لرعاية مقابر ضحايا الحرب: "ولكن مرتكب أعمال العنف اليميني المتطرف الذي يضغط على الزناد، لا يمثل مصدر الخطر الوحيد فحسب، بل المناخ العام أو الشبكات التي يشعر فيها أشخاص بالشرعية والتشجيع على ارتكاب مثل هذه الجرائم تمثل خطرا أيضا".

وتابع الرئيس: "يجب أن نخجل من أنفسنا لأنه لم يتسن لنا حماية فالتر لوبكه".

يشار إلى أن شتاينماير هو الراعي لهذا الاتحاد. وكان لوبكه مدعوا لهذه الاحتفالية اليوم، ولكنه أصيب بطلق ناري أمام منزله في كاسل في الثاني من شهر يونيو الجاري.

ويقبع شتفان إيه، 45 عاما، قيد الحبس الاحتياطي على خلفية اشتباه شديد ضده بفعل هذه الجريمة.

ويفترض الادعاء العام الاتحادي وجود خلفية يمينية متطرفة وراء الجريمة.