 وزير الحج السعودي: لدينا خبرات لحماية الحجاج من الأوبئة والأعداد ستكون قليلة جدا - بوابة الشروق
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وزير الحج السعودي: لدينا خبرات لحماية الحجاج من الأوبئة والأعداد ستكون قليلة جدا

حسام عماد
نشر في: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 11:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يونيو 2020 - 11:28 ص

قال وزير الحج السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، اليوم الاثنين، إن المملكة تمتلك خبرات متراكمة لحماية الحجاج من الأوبئة والأمراض، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «بنتن»، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، ستتأكد الوزارة وتحرص على عدم وجود تجمعات كبيرة ولا حشود، لمراعاة مسافة التباعد الاجتماعي المفروض، مؤكدا على نظافة وتقيم الأسطح بشكل مستمر في كل أماكن تواجد الحجاج.

وأكد وزير الحج السعودي، أن هذا العام وضعت خطط تنفيذية استثنائية لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وستسفاد الممكلة من أفضل خبراتها لسلامة زوارها الذي أتوا لتنفيذ أحد أركان الإسلام

وأشار إلى أن الأعداد التي سيسمح لها بأداء الحج ستكون قليلة جدا ومحددة لضمان سلامة الحجاج، وللحد من انتشار العدوى بمرض «كوفيد 19».

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