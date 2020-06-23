قررت وزارة الحج السعودية، إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

ويأتي ذلك بعد أن أعادت السلطات السعودية، فتح الحرم المكي تماما أمام المصلين بعد إغلاق دام لثلاثة أشهر.

واستمرت السعودية في دراسة كيفية إتمام موسم الحج هذا العام وحماية زوار المسجد الحرام خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن المملكة إقامة الحج بأعداد محدودة من الزوار من جميع الجنسيات داخل المملكة.

وفي هذا التقرير تستعرض "الشروق" تسلسل زمني للأحداث ما قبل قرار المملكة في تحديد عن الحجاج هذا الموسم..

- في 3 من أبريل.. وزير الحج السعودي قلق بشأن سلامة الحجاج

كان وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، قال في مطلع شهر أبريل 2020 إن المملكة قلقة بشأن سلامة الحجاج، وحث الناس على "التريث قبل إبرام أي عقود للحج حتى تتضح الرؤية".

كما ردت المملكة مبالغ رسوم التأشيرات لجميع من حصلوا على تأشيرات لأداء مناسك العمرة ولم يتمكنوا من القدوم إلى البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بن طاهر في حديثه، قائلا إنه في ظل الظروف الحالية، نحن نتحدث عن جائحة عالمية، جائحة نسأل الله السلامة منها"، فى الوقت الذى أكد جاهزية المملكة لاستقبال الحجاج ولكن سلامة الإنسان أولا بالنسبة للمملكة.

- في 10 من يونيو .. المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة يناقش المملكة لتحديد مصير الحج

نظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، مؤتمرا صحفيا، عن طريق الفيديو، حول أحدث تطورات كوفيد-19، وتحديث عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي للجائحة وكذلك رفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية.

وقالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات للمكتب الاقيلمي لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك نقاش ومشاورات مستمرة بين منظمة الصحة العالمية والسعودية لتحديد مصير موسم الحج، لافتة إلى أنه في الأيام المقبلة، سنحدد مصير عودة موسم الحج بالتنسيق مع السعودية وأن القرار قرار دولة.

- في 14 من يونيو.. المملكة تبحث تعليق موسم الحج لهذا العام

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة، أن المملكة العربية السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج، المفترض إقامته في أواخر يوليو هذا العام، لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد حاجز الـ100 ألف شخص آن ذاك.

وقال المسؤول إنه تم وضع سيناريوهات مختلفة، وسيتم اتخاذ قرار بخصوصها لاحقا، ومن بين المقترحات المطروحة: السماح بعدد صغير من الحجاج المحليين لأداء الفريضة مع اتخاذ إجراءات صحية صارمة، في حين أن هناك إمكانية لتعليق موسم الحج بالكامل، مشيرا إلى أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن الأولوية لصحة وسلامة الحجاج.

منذ مطلع يونيو 2020 بدأت عدة دول إسلامية في اتخاذ إجراءات لحماية رعاياها من انتقال أو نقل هذه العدوى، وهو ما تعمل عليه كل الدول حتى غير الإسلامية.

- في 2 يونيو 2020.. إندونيسيا تلغي موسم الحج لمواطنيها

أعلنت الحكومة الإندونيسية، إلغاء موسم الحج لمواطنيها لهذا العام بسبب وباء كورونا واستمرار القيود على السفر.

وتضم إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين في العالم، وبلغت حصتها من الحجاج 221 ألف شخص، علما بأن عدد المسلمين في البلد يقدر بنحو 181 مليون شخص، وتطبق إندونيسيا نظام الحصص والذي بموجبه لا يسمح للشخص بأداء فريضة الحج سوى مرة واحدة كل 20 عاما.

- في 11 يونيو 2020.. ماليزيا تمنع مواطنيها من أداء الحج

قررت السلطات الماليزيا منع مواطنيها من أداء الحج هذا العام بسبب مخاطر مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس وعدم وجود لقاح للوقاية منه.

وقال ذو الكفل محمد البكري وزير الشؤون الدينية في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون الماليزي "أرجو أن يتحلى الحجاج بالصبر ويتقبلوا القرار".

- في 11 يونيو 2020.. الهند تلغي ترتيبات الحج لمواطنيها

قررت الحكومة الهندية، إلغاء ترتيبات الحج لمواطنيها لموسم حج 1441هـ، وقال رئيس اللجنة التنفيذية المركزية للحج الهندية مقصود أحمد خان "قررنا إلغاء جميع الترتيبات لموسم حج هذا العام، ومن الصعب جداً عمل أية ترتيبات في ظل الوقت الضيق المتبقي".

وكان من المتوقع أن يؤدي حوالي 175 ألف حاج هندي مناسك الحج لهذا العام، وكان يفترض مغادرة طلائعهم إلى مطار جدة في 25 يونيو.

كما أن كل من سنغافورة وكمبوديا وتايلاند وبروناي، أجلت أيضا إرسال مواطنيها للحج لهذا العام.

- في 22 من يونيو.. الإعلان عن إقامة الفريضة

تمكنت المملكة من الوصول لأفضل الحلول لإتمام فريضة الحج والحفاظ على صحة زوار البيت الحرام، فقد قررت وزارة الحج السعودية إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة وتوفر لهم في الوقت نفسه سبل الأمن الصحي والسلامة، وفي ظل استمرار الجائحة.

جاء ذلك القرار بعدما فتحت المملكة أبواب الحرمين المدني والمكي تماما أمام المصلين من داخل المملكة السعودية.