الإمارات تبحث عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية العام الدراسي المقبل بشروط صارمة

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، أنها تبحث عودة الطلاب للمؤسسات التعليمية العام الدراسي المقبل، بعد تطبيق نظام التعليم (عن بعد) خلال الأشهر الأخيرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العنود عبدالله المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالإمارات للصحفيين مساء اليوم الاثنين، إن الوزارة وضعت خطة متكاملة لبحث إمكانية استئناف الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة سواء رياض الأطفال أوالمدارس أوالجامعات مع بداية العام الأكاديمي القادم وفق ضوابط صارمة، وإجراءات وقائية محكمة، يتوجب على كافة المؤسسات التعليمية في الدولة التقيد بها بشكل تام.

وتشمل الضوابط التي حددتها الوزارة الالتزام بقياس درجة الحرارة لجميع الكوادر العاملة من هيئات تعليمية وطلبة بشكل يومي في المؤسسات التعليمية، كما ينبغي الحفاظ على تطبيق التباعد الجسدي وتقليل الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية سواء في الجامعات والمدارس، علاوة على تعقيم مباني المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية والمختبرات والمرافق بشكل دوري.

وأوضح المتحدث أنه سيتم تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية والاحتفالات والألعاب الرياضية والمعسكرات الطلابية.

كما تقرر تخفيض الطاقة الاستيعابية للحافلات، بحيث لا تتعدى 30% لتحقيق التباعد الجسدي، وقياس حرارة كل طالب قبل الصعود للحافلة، إلى جانب تعيين هيئة تمريضية في المدارس للحفاظ على بيئة آمنة وتقليل المخاطر على الطلبة.