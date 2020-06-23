فوتشيتش يتوقع أستئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو الشهر المقبل في بروكسل

(د ب أ)

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ومبعوث الاتحاد الأوروبي للمحادثات بين كوسوفو وصربيا، ميروسلاف لايتشاك بعد اجتماعهما في بلجراد اليوم الاثنين، إنه من المتوقع استئناف المحادثات بين صربيا وكوسوفو حول العلاقات المستقبلية بينهما تحت رعاية الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من الشهر المقبل في بروكسل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوتشيتش قوله إن "المحادثات مع بريشتينا ، بمجرد أن تبدأ ، لن تكون سهلة ، ولكن

سوف ننجح في الحفاظ على مصالحنا الحيوية".

وأضاف فوتشيتش :"نحن منفتحون لإجراء محادثات وسوف نقترب منها بحسن نية، ولكننا نريد نفس الشيء من الطرف الآخر، بدلاً من تقديم قائمة بالطلبات التي يعرفون أنه مستحيل تلبيتها".

وقال لاتشاك ، الذي وصل إلى بلجراد بعد يوم واحد من احتفال فوتشيتش بفوز ساحق في الانتخابات البرلمانية، إن مستقبل صربيا في الاتحاد الأوروبي مرتبط بشكل وثيق جداً بالمحادثات مع كوسوفو وأنه كوسيط ، لن يدفع أي شخص إلى توقيع اتفاق " لا يريده".