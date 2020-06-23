قال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المواطنين يجب أن يدركوا أن الدولة من الضروري عودة الأنشطة رغم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «الأنصاري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن المواطنين يجب أن يتبعوا الإجراءات الوقائية، ذاكرًا أن جميع الدول أعلنت عودة نشاطها مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

وعن فتح المطاعم والكافتيريات والقهاوي، أوضح أن هذه المنشآت ستلتزم بالمسافات البينية بين كل طاولة وأخرى مع منع «الشيشة»، مشيرًا إلى التصدي للمخالفات بمنتهى الحزم.

وأكد التزام أطقم العمل في هذه الأماكن بارتداء الواقيات الشخصية، معقبّا: «الإجراءات ستظل موجودة والحياة ستظل موجودة»، وفقًا لذكره.

وأشار إلى العودة التجريبية لبعض الأسواق مع الالتزام بالمسافات البينية بين الباعة، وكذا التزام الباعة والمواطنين بارتداء الكمامات، مضيفًا أن المحافظة توفر منافذ حكومية لبيع السلع والمنتجات.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.