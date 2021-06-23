رئيس قناة السويس يعلن التوصل إلى حل مرضي في قضية تعويضات سفينة إيفرجيفن

ربيع: التسوية السلمية مع الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن حافظت على حقوق القناة كاملة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم عقد مفاوضات جادة مع الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفن» لمدة 12 يومًا، مشيرًا إلى اتفاق الطرفين على التسوية السلمية لأزمة التعويضات دون اللجوء إلى المحكمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن التسوية حافظت على حقوق القناة كاملة، وعلى علاقتها بعملائها، خاصة وأن الشركة المالكة للسفينة تعتبر أكبر عملاء الهيئة، مؤكدًا أنه تم التوصل لحل مرضي، إلا انه يتم صياغة العقد النهائي حاليًا.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على توقيع وثيقة سرية المعلومات لمنع تداول الأرقام وتدخل أطراف أخرى في القضية، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الحل.

وعن حركة التجارة في قناة السويس، ذكر أن القناة حققت عائدًا خلال شهر مايو بلغ 532 مليون دولار، بزيادة 19% عن مايو 2020، بإجمالي حمولة يصل إلى 106 مليون طن، وعدد سفن بلغ 1730، أي بزيادة 7% عن مايو العام الماضي.

وأشار إلى تحقيق القناة خلال مايو الماضي لثاني أعلى إيراد شهري وثالث أعلى حمولة صافية في تاريخها، وفي أبريل الماضي حققت القناة ثاني أعلى حملة بثالث أعلى إيراد في تاريخها.

ولفت إلى تطبيق الهيئة لتخفيضات تسويقية للسفن التي كانت لا تمر من القناة، مثل سفن الغاز القادمة من الساحل الشمالي الشرقي الأمريكي والتي كانت تأخذ مسار قناة بنما ومنه إلى طريق رأس الرجاء الصالح.