روسيا تتهم الولايات المتحدة بتأجيج توترات شديدة في العالم

اتهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتأجيج توترات شديدة في العالم.

وقال شويجو في مؤتمر موسكو الجديد للأمن الدولي اليوم الأربعاء "العالم يستعد بشكل كبير لمواجهة جديدة أكثر خطورة بكثير من تلك التي حدثت خلال الحرب الباردة".

وخلال حقبة الحرب الباردة ، واجهت دول الناتو بقيادة الولايات المتحدة وكتلة القوة الشيوعية بقيادة الاتحاد السوفيتي بعضهما البعض كأعداء. واليوم ، لا تزال الولايات المتحدة وروسيا أكبر قوتين نوويتين.

وفي مؤتمر خبراء الدفاع والأمن في موسكو ، أعرب مسؤولون استخباراتيون وعسكريون عن أسفهم لتزايد التوترات العالمية.

قال رئيس وكالة المخابرات العسكرية الروسية، إيجور كوستيوكوف، إن الولايات المتحدة تبني الآن هيكلًا شبيها بحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، والموجه أيضا ضد الصين.

وانتقد رئيس الأركان العامة الروسية، فاليري جيراسيموف، الولايات المتحدة لسعيها للحصول على المزيد والمزيد من المواقع الجديدة لنظام الدفاع الصاروخي الخاص بها. وترى روسيا أن أمنها مهدد جراء هذه المنشآت.

وحذر جيراسيموف من سباق تسلح جديد يغذيه نظام الدفاع الصاروخي، والذي قال إنه يزعزع استقرار الأمن العالمي.