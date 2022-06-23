قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن العقوبات تؤثر على تعاون روسيا مع المنظمات الإنسانية، وتقوض سلاسل التوريد والمالية.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية -في نشرتها باللغة الإنجليزية- عن نيبينزيا قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان، اليوم الخميس: "روسيا، كصديق وجار لأفغانستان، تقدم تقليديًا المساعدة الإنسانية لأفغانستان من خلال وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة".



وأضاف "أرسلنا إمدادات إنسانية، بما في ذلك الطعام والملابس الدافئة والأدوية. ومن المؤسف للغاية أن العقوبات غير القانونية ضد بلدنا تؤثر بشكل خاص على تعاوننا مع المنظمات الإنسانية ويدمر السلاسل اللوجستية والمالية ".



كما أعرب نيبينزيا عن تعازيه في ضحايا الزلزال الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص في أفغانستان.



وأشار إلى أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد استمر في التدهور خلال الأشهر الستة الماضية، مع انخفاض مستوى المعيشة بمقدار الثلث.



وأضاف نيبينزيا أن روسيا تعتزم مواصلة تقديم كل مساعدة ممكنة للشعب الأفغاني للتخفيف من عواقب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في ذلك البلد.