تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس في اليابان تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع بالبلاد خلال شهر يونيو الحالي.

وتراجع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان الشهر الحالي إلى 7ر52 نقطة مقابل 3ر53 نقطة في الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهرت البيانات تراجع وتيرة نمو إنتاج القطاع إلى أقل مستوياتها منذ 4 أشهر في حين سجلت الطلبيات الجديدة انكماشا لأول مرة منذ 9 أشهر. وربط أعضاء لجنة المؤشر تراجع الطلب بتأثيرات القيود المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد في الصين والتي أدت إلى زيادة الضغوط على سلاسل الإمداد. وأدى امتداد الفترات اللازمة لتسلم الإمدادات إلى زيادة حدة أزمة نقص المواد الخام ومستلزمات التشغيل لدى قطاع التصنيع في اليابان.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 2ر54 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 6ر52 نقطة خلال مايو الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 2ر53 نقطة مقابل 3ر52 نقطة خلال الشهر الماضي.