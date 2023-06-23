كشفت الفنانة والمطربة بوسي، عن أن آخر عمل فني عرض عليها ولم توافق عليه كان عمل مع النجم ياسر جلال في رمضان ولكن ليس في رمضان الماضي، قائلة: «كان معروض عليا مسلسل مع ياسر جلال رمضان وكان نفسي اشتغل معاها وهو محترم والدور مكنش كبير».

وقالت بوسي، خلال حوار ببرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة «القاهرة والناس»، أن أحد أسباب اعتذارها أيضًا كانت الأمور المادية وفي النهاية لم نتوافق، ولكن تتمنى العمل مع ياسر جلال والعمل مع أي ممثل يضيف لتاريخها الفني.

وتابعت: «تركيزي حاليا في الغناء والتمثيل ركناه على جنب بسبب تقصيري في الغناء والتمثيل والغناء بيجيبوا فلوس بس الغناء أكثر عشان أفراح حفلات مناسبات إنما المسلسلات أحيانا عمل في السنة والتمثيل بيخليني ألغي حفلات ومناسبات».

أكدت بوسي، أن نجاح دورها في مسلسل "الحساب يجمع" جعلها تشعر بأنها لم تمثل قبل ذلك والمخرج خاني خليفة أخرج ما فيها من ممثلة وليس كمطربة، قائلة: "مش تقصير مني اختيار الأدوار والمخرجين شايفيني في حته معينة ولكن في هذا المسلسل مخدونش مطربة".

وأضافت أن كل المسلسلات التي شاركت فيها مع نجوم من العيار الثقيل، ولكن في الافلام الوضع اختلف، متابعة: "الحج احمد السبكي بحبه وممكن هو شايفين في حته مطربة ونعمل أفلام تجارية".

واستكملت: "ممكن أحمد السبكي ميكنش شايفني بوسي والأفلام دي نفعتني في الاغاني وكان ممكن يستغلني أحسن بكتير".